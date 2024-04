“Belve” | Salvini e l’intervista di Fedez | scoppia la bufera

(Di mercoledì 3 aprile 2024) News tv. – Ieri, martedì 2 aprile 2024, ha preso il via la nuova edizione di “”, il noto programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Un format che ha riscosso parecchio successo soprattutto sui social: solo l’ultima stagione ha collezionato più di 1,4 milioni di interazioni e 8,3 milioni di visualizzazioni complessive di contenuti video su Ig, X, Facebook e YouTube, senza contare i risultati straordinari di TikTok. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:, nuovo gossip: con chi l’hanno pizzicato Leggi anche:in lacrime a “” rompe il silenzio su Chiara Nella puntata di ieri gli intervistati sono stati Loredana Bertè, Carla Bruni e, dulcis in fundo, Matteo. Quest’ultimo è stato l’ospite più chiacchierato, e non tanto per ...

Salvini ci ripensa su Vannacci e Putin: vuole salvare la faccia - Per chi conosce il personaggio, non è niente di nuovo: è come il rapporto tra materia e antimateria, per ogni affermazione di Salvini ne è esista una, in passato, in cui sosteneva l’esatto contrario.rollingstone

Salvini, lettera di fuoco dai militanti leghisti: no a Vannacci, fasci e svastiche - Il commento su Vannacci a Belve Proprio su questo ultimo punto, relativo al generale Vannacci, Salvini ha commentato a Belve, su Rai 2, alcuni aspetti dicendosi contrario alle affermazioni dell’uomo ...newsmondo

La Juve di Allegri vince ma non brilla. Fagnani con Salvini batte Gentili e Floris - La Juve di Max Allegri vincente in Coppa Italia su Canale5, Matteo Salvini terzo ospite di Francesca Fagnani e di ‘Belve’ propostosi in versione moderata e conciliante, un filmetto rosa su Rai1. Era ...primaonline