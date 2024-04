Belve | Loredana Berté a ruota libera su Borg e si commuove parlando di Mimì

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ospite della prima puntata Ospite della prima puntata della nuova stagione diBertè che ha aperto il nuovo ciclo del talk di Rai 2. A cuore aperto, senza remore la cantante si è raccontata senza filtri alcuni. In particolare modo non ha usato nessun tipo di giri di parole quando si è soffermata sull’ex marito Bjorn. «Preferiva la cocaina a me e io questo non lo potevo accettare». Poi racconta il motivo scatenante per la fine del matrimonio: «Eravamo in Florida, tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. Chiede due bitch, very bitch. sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare a un altro livello. Io ho chiesto: “Fare sesso con queste?” L’ho preso, l’ho gonfiato di botte e me ne sono andata». Poi sulla morte della sorella Mia Martini: ...