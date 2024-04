Belve è il contrario della Tv e per questo funziona - Non è un semplice programma di interviste, non funziona solo per la notorietà dell'approccio di Fagnani, non è il semplice frutto di un fenomeno passeggero. La qualità di Belve è essere un programma ...fanpage

Camera, mozione di sfiducia per Salvini e Santanchè: la diretta - Tutti i deputati precettati: la maggioranza deve mostrare compattezza, ogni voto del centrodestra è prezioso ...lastampa

Blanco e il palco distrutto a Sanremo, il Gip lo assolve: «Problema tecnico poteva compromettere la vittoria». Il Codacons: «Non era in gara» - Sembrava essersi concluso dopo più di un anno il caso di Blanco e del palco distrutto a Sanremo 2023. Con l'assoluzione del cantante da parte del Gip di Imperia, infatti, la ...ilgazzettino