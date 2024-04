Beatrice Luzzi | stoccata a Perla e Greta | il “futuro” con Giuseppe Garibaldi

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 3 aprile 2024), intervistata da Casa Chi, ha lanciato unaVatiero, vincitrice del Grande Fratello. L’attrice di Vivere, senza alcuna possibilità di smentita, è la trionfatrice morale di questa edizione.: il “” conDa una parte probabilmente chi ha vinto è più rappresentativo degli inquilini della Casa e in generale dell’età e formazione prevedibile per una trasmissione di questo genere. Spazio, in seguito, per le riflessioni sul resto dei concorrenti: Non ho una pessima idea di tutti, certamente hanno mancato tutti di indipendenza di pensiero, l’incapacità di procedere su una strada propria, con un pensiero proprio, al di là delle ...