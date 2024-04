Bayer Leverkusen-Fortuna Dusseldorf | Coppa di Germania | tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 3 aprile 2024)è una partita valida per la semifinale didie si gioca mercoledì alle 20:45:e probabili. In questa “strana” edizione delladiè rimasta solo una squadra che milita in Bundesliga ed è il, ormai a pochi passi dal traguardo e dunque dal suo primo storico titolo. Andrich del– IlVeggente.it (Ansa)Gli uomini di Xabi Alonso, ancora imbattuti in stagione, sono in corsa su tutti e tre i fronti, compresa l’Europa League, dove tra una settimana affronteranno il West Ham nei quarti di finale. E, se tutto dovesse andare per il meglio, potrebbero mettere le mani su ...