Basket | Varese sconfitta dal Bahcesehir | si ferma in semifinale di FIBA Europe Cup

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Finisce inil cammino diinCup. Sotto sponsor Itelyum, la squadra allenata da Tom Bialaszewski cede di fronte alcon il punteggio di 81-73 e deve lasciar strada ai turchi per la finale della seconda coppaa organizzata dalla Federazione internazionale: ribaltato il risultato dell’andata (81-80 per i lombardi). L’accoppiata Jerry Boutsiele-Axel Bouteille è decisiva, con il primo che realizza 25 punti e 11 rimbalzi e l’altro che scrive 20 sul tabellino. Per20 di Sean McDermott e 13 di Davide Moretti. L’inizio di partita ha molto di Scrubb, che realizza cinque dei primi sette punti del club turco. Brown e Mannion rispondono da tre, ma la difesa turca nel primo quarto riesce sostanzialmente a ingabbiarlo con tutte le ...

Il LIVE in diretta di Bahcesehir-Varese , sfida valida come ritorno delle semifinali della Europe Cup 2023 / 2024 di basket . Dopo la partita tesissima dell’andata, gli uomini di coach Bialaszewski ... (sportface)

