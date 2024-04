Basket Serie C Sabato la seconda sfida stracittadina della stagione Gialloverdi al sicuro dopo il +22 ottenuto all’andata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un derby che vale tantissimo e decisivo per decidere il primo posto in classifica in vista dei play-off. Tutto questo e molto altro è Mens Sana-Costone, in programmasera alle 20,45, al PalaEstra (Deliallisi e Cavasin gli arbitri). Si parte con il Costone avanti di 2 punti e forte del +22 dell’andata. Serve quindi un’autentica impresa alla Mens Sana per ribaltare un simile svantaggio. Anche perché il Costone, nellafase di campionato, ha legittimato sul campo tutti i favori del pronostico, ottenendo 6 vittorie in altrettanti incontri di poule promozione. Diverso il discorso per la Mens Sana che, andando oltre ogni pronostico di inizio anno, è arrivata a giocarsi il primato contro il Costone. Continuando a farlo, nonostante il 63-41 subitoe l’ulteriore ko interno contro San Vincenzo che, per il momento, lascia ...