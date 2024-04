Basket jolly Gli Aquilotti vincono la San Carlo Cup A Cento l’Under 14 perde solo in finale

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un primo e un secondo posto per ilnei tornei giovanili disputati nel week end pasquale. A festeggiare sono gli(classe 2013/14), che si impongono a Codogno nella SanCup: dopo aver superato nei gironi eliminatori Lodi, Fidenza, Malaspina e Robur Codogno, il team cittadino ha superato nel match decisivo il Cernusco. Posto d’onore per14 Elite, impegnata anel Memorial Pederzini: dopo aver vinto il proprio girone con Fortitudo Bologna, Latina e, è arrivato lo stop nel match decisivo con Treviglio. Alessandro Filini è stato eletto nel miglior quintetto della manifestazione mentre Leonardo De Biase ha vinto la gara del tiro da 3 punti.

