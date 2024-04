Basket | è Daniele Magro il nuovo pivot

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Forlì, 3 aprile 2024 – L’atteso innesto in vista della fase più calda della stagione, in casa Pallacanestro 2.015, si è finalmente concretizzato a tutti gli effetti. Senza sorprese di sorta, poiché, come previsto, èilforlivese, che ha già svolto il primo allenamento con i compagni e la canotta numero 15 indosso. Classe ‘87 di 208 centimetri,in stagione era tra le fila della Juvi Cremona (6 punti e 3,6 rimbalzi in 14,4’ di utilizzo a partita), avversaria di Cinciarini e compagni all’Unieuro Arena proprio nell’ultimo turno di campionato. Una solida carriera alle spalle, con tanto di promozione in massima serie lo scorso campionato con la maglia di Pistoia e trofei vinti tra Olimpia Milano (Scudetto e Coppa Italia nel 2015/16) e Dinamo Sassari,...