Basket donne A1 L’E-Work prepara un’altra sfida impossibile | sabato c’è Roma | Dixon ancora out

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Più di così l’E-non poteva fare a Sesto San Giovanni. La sconfitta era scontata, visto che le faentine si sono presentate senza, out per uno stiramento al polpaccio che la terrà fuori anchenel match casalingo con, Cvijanovic, rientrata dopo due settimane di stop per un problema muscolare, e con Spinelli non al meglio per l’influenza che l’aveva debilitata per tutta la settimana. La squadra ha comunque dato il massimo fino alla fine, ma non poteva impensierire la quarta forza del campionato. "Ci mancavano due giocatrici importanti come Cvijanovic e– spiega l’ala Marzia Tagliamento - e la panchina era quindi corta. Abbiamo provato a rientrare in partita dando sempre tutto quello che avevamo e nel terzo quarto abbiamo reagito poi l’ossigeno è finito. Le poche rotazioni sono ...