Basket Divisione regionale 1 | giornata positiva Legends | ora i playoff sono in cassaforte E l’Audax rivede la luce

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pasqua da ricordare per le due carraresi che militano nella1. Idi capitan Alessandro Benfatto (nella foto) soffrono (+3) ma vincono la partitissima con il Viareggio e con una mossa si assicurano la salvezza e anche la grigliain quanto blindano l’8° posto. Nel caso conquistassero gli ultimi due punti della stagione regolare, manterrebbero l’attuale 7ª posizione (impossibile superare Grosseto e Calcinaia a +2, perché entrambe vantano il 2-0 negli scontri diretti con i gialloviola). Ma idiventati anche gli arbitri dei destini dei cugini delche, proprio in virtù della sconfitta del Viareggio e del successo gialloazzurro sulla Liburnia Livorno, hanno agguantato il 9° posto (l’ultimo che regala la salvezza) e ...

