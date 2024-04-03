Basaksehir-Besiktas giovedì 04 aprile 2024 ore 19 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Primo posticipo del trentunesimo turno di Superlig turca che vede ildi Fernando Santos impegnato sul campo deldi Atan. Un derby tra due squadre in piena lotta per il terzo posto, divise da appena 4 punti in classifica, con i bianconeri reduci da 3 KO consecutivi e gli arancio blu che hanno visto interrompere la loro striscia positiva di risultati proprio InfoBetting: Scommesse Sportive e

Basaksehir Besiktas muhtemel 11 - Basaksehir ile Besiktas arasinda oynanacak olan karsilasmanin muhtemel kadrosu arastiriliyor. Süper Lig’de 31. Haftanin son maçlarindan biri olan Basaksehir-Besiktas karsilasmasina sayili saatler kala ...habergazete

Basaksehir - Besiktas: Muhtemel 11'ler - Besiktas, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasinda RAMS Basaksehir'e konuk olacak. Basaksehir Fatih Terim Stadi'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da baslayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Sü ...sporx

Basaksehir - Besiktas maçi ne zaman, hangi kanalda - Basaksehir - Besiktas maçi hangi gün ve ne zaman oynanacak Ayrica Basaksehir - Besiktas maçi hangi kanalda Bu sorunun cevabini Sporx Canli Skor sayfalarinda bulabilirsiniz.sporx