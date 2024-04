Bari | pestaggio fra donne in strada | usato anche un mattarello All' origine un tradimento

Guerra fra clan a Bari, Forza Italia: "Ministro Piantedosi intervenga contro escalation criminale" - Il direttivo cittadino ha chiesto al vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, di sollecitare un'azione del Viminale dopo i recenti fatti di cronaca che hanno visto sparatorie in città e l ...baritoday

Omicidio Capriati, il nuovo appello di Forza Italia al ministro Piantedosi: “Intervenga a Bari” - Dopo le polemiche per l’incontro a Roma organizzato subito dopo la maxioperazione con 130 arresti, il partito si rivolge nuovamente al ministro. Laforgia: ...bari.repubblica

Il 41enne Lello ammazzato nella serata di Pasquetta: almeno 4 colpi di arma automatica, non ci sono testimoni - Bari - Chi ha sparato sapeva cosa stava facendo. Ha affiancato l'auto di Raffaele Capriati detto Lello, 41 anni, che percorreva via Bari, nel quartiere Torre a Mare, in un punto dove non ci sono telec ...lagazzettadelmezzogiorno