Baratro Ascoli | il silenzio fa rumore Dalla società tutti zitti | rabbia tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il preoccupantein cui da settimane si sono trincerati i vertici societari dell’ora rischia di sfociare seriamente nel grottesco. Sia in occasione dell’ultimo avvicendamento in panchina, con la successiva presentazione del nuovo tecnico, che dopo la sconfitta di La Spezia, nessuno da corso Vittorio ancora una volta è voluto intervenire: né per spiegare dapprima i motivi della scelta societaria operata con un avvicendamento apparso aforzato, né successivamente per metterci la faccia davanti a piazza ein uno dei momenti più complicati dell’ultracentenaria storia del club. Ci aveva provato il presidente Neri attraverso un monologo basato su tanti buoni propositi, facendo un paragone ben distantemiracolosa salvezza di Dionigi nel 2020 quando in rosa c’erano ben altri ...