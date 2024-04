Bambini ossessionati da skincare e beauty | scatta l’allarme cosmeticoressia | “Pensieri ripetitivi | persistenti e angoscianti Rischia di sfociare in dismorfismo e disturbi alimentari”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un segnale significativo e preoccupante è arrivato da un hashtag diventato virale negli ultimi mesi, #SephoraKids. Rimanda a ragazzine preadolescenti, ma anche bambine, protagoniste di turorialin cui mostrano pratiche per esfoliare la pelle, applicano sieri e creme antiage. Sono state soprannominate “Sephora Kids” perché si aggirano nei negozi di bellezza del marchio omonimo, chiedendo consigli e maneggiando i tester. La diffusione sui social, in particolare Tik Tok, ha contribuito a diffondere questa tendenza. Come il caso delle figlie di Kim e Kourtney Kardashian di 10 e 11 anni che condividono video della loro routine di cura della pelle. Con la diffusione delleroutine delle mini influencer, TikTok ha fatto sì che molte coetanee sentissero la necessità di far parte dello stesso gruppo di ragazzine, spingendole così a recarsi nei ...