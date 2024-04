Ballabio | la 14enne ferita in un incidente in moto è fuori pericolo

(Di mercoledì 3 aprile 2024)(Lecco), 3 aprile 2024 – Sta meglio lache martedì pomeriggio aè rimasta coinvolta in unsulla Sp 62. Ha riportato un trauma cranico, la frattura del bacino e si è rotta i polsi e una gamba. Al momento resta ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove, dopo l', è stata trascon l'eliambulanza dai sanitari di Areu, ma non è indi vita. Laera incon un ragazzo di 17 anni: viaggiavano su una Benelli da cross, lei sulla parte posteriore del sellino abbracciata da dietro a lui, che invece era sulla parte davanti, ai comandi della. Il ragazzo ha superato una 30enne incinta che lo precedeva al volante di ...

