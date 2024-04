Baby gang con il coltello | così le vittime sono state salvate dalla titolare di un bar

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Milano, 3 aprile 2024 – Per sfuggire ai rapinatori che li stavano inseguendo con due coltelli in mano, tre quattordicenni hanno chiesto aiuto in un locale riuscendo a rifugiarsi all’interno. Intanto lain azione, composta da due quindicenni, uno italiano e l’altro peruviano, e un sedicenne italiano, era stata già avvistata da una Volante di passaggio che è intervenuta arrestando tutto il branco. Il raid, stando a quanto emerso finora, è scattato la sera di Pasquetta in via Filelfo, tra la zona di Corso Sempione e CityLife: i tre adolescenti, tutti italiani, erano appena usciti da un ristorante, attorno alle 21.45, e stavano raggiungendo la fermata Domodossola della metropolitana lilla per tornare a casa. Poco prima di scendere in stazione, però,stati avvicinati da tre rapinatori che li hanno bloccati, minacciandoli con ...