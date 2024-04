Azione | “Mai detto Mastella mafioso | il riferimento era alla sentenza di Cuffaro”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“È del tutto evidente che ilcultura mafiosa è fatto nei confronti della condanna di Totò. In questo senso non ci sono dubbi come riportato nelle motivazioni delladella corte di Cass, dove i giudici scrivono, ‘l’accordo politico-tra il capo mandamento Giuseppe Guttadauro e l’uomo politico Salvatore, e la consapevolezza di quest’ultimo di agevolare l’associmafiosa, inserendo nella lista elettorale per le elezioni siciliane del 2001 persone gradite ai boss e rivelando, in più occasioni, a personaggi mafiosi l’esistenza di indagini in corso nei loro confronti’. Per quanto riguarda, certamente un politico molto distante dai valori di ...

Non ne parla in senso ironico, men che meno sarcastico. Me parla sbigottito. Il cittadino di Martina Franca ha ricevuto una comunicazione dall’Asl Taranto : l’ esame preventivo gratuito per la ... (noinotizie)

Azione,mai detto Mastella mafioso.Riferimento a sentenza Cuffaro - "È del tutto evidente che il riferimento alla cultura mafiosa è fatto nei confronti della condanna di Totò Cuffaro. (ANSA) ...ansa

L'Italia verso l'Azione legale contro l'Austria sul Brennero. Per Bruxelles "è la via più rapida" - BRUXELLES - "So che l'Italia vuole portare l'Austria in tribunale" per i i blocchi unilaterali al Brennero "e vedremo che cosa farà la Corte di giustizia europea". Ma "è il modo più rapido per ...ansa

Cesari: “Bereszynski non intercetta ma gioca il pallone, è una nuova Azione” - Non accennano a placarsi le polemiche sul goal realizzato da Dimarco contro l’Empoli anche se per gli arbitri è tutto regolare. L’Inter ha vinto 2-0 contro l’Empoli lunedì scorso ma l’Azione dell’1-0 ...calcioblog