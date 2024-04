Avvistato il Realme GT Neo 6 SE su Geekbench | svelati i dettagli chiave

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il marchioha dato un’anteprima delle specifiche e delle caratteristiche del prossimo smartphoneGT Neo 6 nei giorni scorsi e recentemente ha rilasciato un poster che suggerisce il possibile debutto delGT Neo 6 SE per la prossima settimana sul mercato cinese. Ora, in vista di questo imminente lancio, ilGT Neo 6 SE è stato individuato nel database dicon il numero di modello RMX3850. IlGT Neo 6 SE sarà alimentato da un processore octa-core che offre un’eccellente combinazione di potenza e efficienza energetica. La sua configurazione comprende tre core con clock a 1,90GHz, quattro core con clock a 2,61GHz e un core con clock a 2,80GHz. Questo processore è stato confermato come Qualcomm Snapdragon 7+ Gen. 3, garantendo prestazioni ...