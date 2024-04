(Di mercoledì 3 aprile 2024) I dati dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare Efsa e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie "Il virus dell'influenzacontinua arsi nell'Unione europea, e altrove, provocando un'elevata mortalità tra gli uccelli selvatici, spillover (salti di specie, ndr.) tra i mammiferi selvatici e domestici enegli". A

Aviaria si diffonde in Ue, l’allarme: “Focolai anche in allevamenti” - (Adnkronos) – "Il virus dell'influenza Aviaria continua a diffondersi nell'Unione europea, e altrove, provocando un'elevata mortalità tra gli uccelli selvatici, spillover (salti di specie, ndr.) tra i ...tuobenessere

Troppi danni per i colpi in testa, la denuncia del calciatore Raphael Varane - (Adnkronos) – Il calcio torna ad interrogarsi sui rischi dei danni neurologici per i traumi cranici con i colpi di testa. Il 'j'accuse' arriva da Raphael Varane, giocatore francese oggi al Manchester ...sardegnareporter

Aviaria: una persona infettata da mucche da latte negli Usa - L'allarme per la diffusione del virus dell'influenza Aviaria nei bovini da latte era scattato lo scorso ... L'analisi genetica ha concluso che il virus che ha colpito i bovini è lo stesso diffuso ...repubblica