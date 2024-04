Aviaria | l’Ecdc lancia l’allerta per l’Europa E l’America prepara un vaccino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 aprile 2024 – Influenzae rischio in Europa, dopo il contagio umano in Texas dalle mucche.– Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie –attraverso le parole di Angeliki Melidou, principale esperto Ecdc di virus respiratori.delperQual è il pericolo? “Questi virus - avvertono gli autori del report diffuso oggi - continuano ad evolversi a livello globale e, con la migrazione degli uccelli selvatici, potrebbero essere selezionati nuovi ceppi portatori di potenziali mutazioni” utili “per l’adattamento ai mammiferi. Se i virus dell’influenzaA/H5N1 acquisissero la capacità di diffondersi in modo efficiente tra gli esseri umani, ...