Avezzano | è Mirko Pagliarini il nuovo allenatore

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L’ha comunicato il nome del: si tratta di, 48 anni, di Velletri. Il tecnico ha firmato il contratto con la società e ha diretto oggi pomeriggio il primo allenamento allo stadio dei Marsi. E’ un ex calciatore di Genoa, Avellino, Crotone e Pisa, ha allenato le giovanili dell’Udinese e del Rieti e l’under 17 della Ternana.subentra al dimissionario Pino Ferazzoli. Ilesordirà sulla panchina biancoverde domenica prossima nella trasferta col Roma City. L'articolo CalcioWeb.

