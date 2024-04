Automobilismo Fuoristrada Estremo Il Team Lippi presenta la vettura L’obiettivo? Il tris di successi

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Non c’è due senza tre“ recita un famoso detto popolare ed è sicuramente quello che si augurano in casaFucecchio alla vigilia dellazione ufficiale della nuova stagione agonistica. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, infatti, il pilota Dario Fanani e il navigatore Riccardo Eifelli proveranno a centrare l’incredibile tripletta al Trofeo nazionale “Fun&Race“ 4X4. Quattro le tappe in programma a partire dal debutto di Colle San Bartolomeo (Im) nel weekend dell’11 e 12 maggio, seguito l’8-9 giugno dalla prova di Murialdo (Sv) e il 20-21 luglio da quella di Massimino (Sv). Gran finale poi il 14-15 settembre ad Aquila D’Arroscia (Im). Intanto, però, sabato prossimo si terrà la serata di gala per lazione ufficiale del prototipo da gara ...

Stellantis non ce l’ha fatta: svanisce il sogno elettrico, lavoro in pericolo - Il colosso dell’Automobilismo è in una situazione scomodissima ... Stellantis, ora non si può fare più nulla (Canva) – Fuoristrada.it Tutto doveva essere il frutto della joint venture ideata da ...fuoristrada

Da Supersex a Supercar il passo è breve: l’auto preferita di Alessandro Borghi! - Il nome “Grecale” deriva dal vento che soffia nel Mar Mediterraneo, e questo nome ha ispirato Maserati, colosso dell’Automobilismo italiano. Il bellissimo SUV, qui in tinta gialla, della Maserati ...fuoristrada

Il pilota lametino Gullo premiato da Aci Sport Calabria - Lamezia Terme - Si è svolta la Premiazione dei vincitori dei Titoli Acisport Calabria. Alla cerimonia, svoltasi ieri al T Hotel, erano presenti i driver che nel 2023 hanno vinto i titoli di Categoria ...lametino