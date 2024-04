Auto elettriche | crollano le vendite Persi miliardi di dollari in Borsa

Tesla invierà un team in India per valutare possibili siti per un impianto di auto elettriche da 2-3 miliardi di dollari. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali la ... (quotidiano)

Tesla invierà un team in India per valutare possibili siti per un impianto di auto elettriche da 2-3 miliardi di dollari. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali la ... (quotidiano)