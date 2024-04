Autismo | i post social di Fontana e Lucchini fanno arrabbiare le famiglie Cosa è accaduto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Milano, 3 aprile 2024 – C’è chi chiede all’assessora regionale se si tratti di un pesce d’aprile arrivato con 24 ore di ritardo, chi la invita a casa propria per un giorno intero, pranzo incluso, in modo che possa rendersi conto di quanto siano complicate le giornate di certe madri e di certee chi, invece, la invita a rassegnare le dimissioni. L’assessora regionale in questione è Elena, titolare della delega alla Disabilità. E quelli appena menzionati sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto l’ultimopubblicato (almeno fino a ieri sera) dall’assessora sulla propria pagina Facebook istituzionale. Commenti firmati da decine e decine di madri e padri di ragazzi e ragazze con disabilità, decine di caregiver famigliari nonché presidenti, vicepresidenti o rappresentanti delle associazioni della disabilità. ...