Autismo e diagnosi tardive La storia dell’ex assessora Monti che lo ha scoperto solo da adulta

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Chi scopre di essere autistico da grande si trova, senza una rete ufficiale di supporto. Così capita che sia il passaparola a fare luce su vite complicate da difficoltà. "Ho sempre pensato di essere sbagliata, fin da piccola. Mi sono chiesta per anni: cosa c’è che non va, in me? Poi la scoperta: ho il disturbo dello spettro autistico di livello 2, sono Adhd e ho pure la sindrome da evitamento patologico delle richieste". Martina, 35 anni, è impiegata in un Patronato a Ravenna, città della quale è stata anche assessore alla Sicurezza. Ha passato anni a cercare di capire cosa avesse ("Leggevo il Dsm-5 e poi chiedevo conferma alla psicologa delle patologie di cui pensavo di soffrire"), fino a quando un’amica non le ha dato i contatti giusti per unaaccurata. Amica anche lei nello spettro, e anche lei diagnosticata da ...