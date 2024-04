Aurora Ramazzotti, selfie in pigiama e quegli anni in Accademia: «Perché questa canzone non ha vinto Sanremo» - Aurora Ramazzotti è una mamma molto social e ama condividere con i suoi fan i suoi pensieri riguardo a vari argomenti come, ad esempio, l'arte, il cinema o anche la moda. Uno degli ...leggo

Aurora Ramazzotti, questa volta non lo nasconde più: beccata in queste terribili condizioni | Che vergogna - Aurora Ramazzotti non si contiene e si mostra in delle vesti inedite: ecco cosa ha fatto e tutti i dettagli Aurora Ramazzotti, nata il 5 dicembre 1996 in Svizzera è una conduttrice televisiva e influe ...cartoonmag

Aurora Ramazzotti, l’annuncio inaspettato emoziona tutti (1 / 2) - Aurora Ramazzotti è una figlia d’arte che non ha certo bisogno di presentazioni. Frutto dell’amore di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, ha dimostrato di sapersi guadagnare un posto di spicco nel ...donna.fidelityhouse.eu