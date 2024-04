Aurelio De Laurentiis interrogato sull' acquisto di Osimhen da parte del Napoli | il presidente in Procura

Le immagini di Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli, che interviene nel bel mezzo del l’intervista di SKy Sport a Matteo Politano e si porta via il giocatore urlando Con loro non puoi ... (open.online)

Il presidente del Calcio Napoli , Aurelio De Laurentiis , è arrivato da pochi minuti in Procura, a Roma , per essere interrogato nell’ambito dell’indagine che lo vede accusato di falso in bilancio. Il ... (ilfattoquotidiano)

De Maggio: "Manna ha un passato importante al Forlì e soprattutto in Svizzera" - Il collega Valter De Maggio così a Radio Kiss Kiss sulla possibilità di vedere Manna al Napoli. Le parole riprese da TuttoNapoli: "Il presidente del Napoli Aurelio De ...tuttojuve