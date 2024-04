ATP Montecarlo 2024 | gli italiani nel tabellone principale e chi giocherà le qualificazioni

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Archiviato il Sunshine Double statunitense, è ormai alle porte l’appuntamento con il terzo Masters 1000 dell’anno per il circuito ATP. Come di consueto il primo grande evento della stagione sulla terra rossa europea andrà in scena a, che si appresta ad ospitare i migliori tennisti al mondo da domenica 7 a domenica 14 aprile (lecominceranno invece sabato 6). In attesa del sorteggio e di scoprire quali saranno le wild card scelte dagli organizzatori del torneo monegasco, andiamo a scoprire chi saranno gliimpegnati sui campi del Country Club del Principato. Riflettori puntati ovviamente sul n.2 del ranking globale Jannik Sinner, reduce dal trionfo di Miami e da uno strepitoso avvio diin cui ha vinto anche e soprattutto gli Australian Open. Oltre all’altoatesino sono iscritti al ...

