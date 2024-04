Atp Marrakech 2024 | Sonego rimonta Nagal | è ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Lorenzosuda le proverbiali sette camicie e vola aididel torneo Atp 250 di. Sulla terra rossa marocchino il tennista piemontese, fresco di divorzio con il suo coach storico Gipo Arbino,l’indiano Sumitcon lo scoredi 1-6 6-3 6-4 dopo due ore e venti minuti di gioco e si qualifica aididove, venerdì, se la vedrà con il vincente del match che vede opposti Matteo Berrettini e lo spagnolo Jaume Munar. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Inizio da incubo per, che perde i primi otto punti della partita e si ritrova sotto 2-0. Nel terzo gioco per il piemontese arrivano le prime due palle break in suo favore, ma ...