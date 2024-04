Atp Marrakech 2024 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 4 aprile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di. Ad aprire le danze saranno Evans e Carballes Baena; a seguire il derby tra qualificati Goffin-Moreno de Alboran, mentre Wawrinka affronterà poi l’argentino Navone. In chiusura, il secondo favorito del seeding Ofner sfida Vukic. Di seguito ilcompleto. CENTER COURT Ore 13:00 – (3) Evans vs Carballes Baena a seguire – (Q) Goffin vs (Q) Moreno de Alboran a seguire – (7) Navone vs Wawrinka a seguire – Vukic vs (2) Ofner SportFace.