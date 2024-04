Atp Marrakech 2024 | Berrettini piega Munar al terzo set | ai quarti derby con Sonego

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Matteosoffre, sembra poter vincere agevolmente, poi va in crisi, quindi ritrova energie e il suo tennis e riesce infine a venire a capo di Jaumenel secondo turno del torneo Atp di. Contro lo spagnolo, mai affrontato in carriera, punteggio finale di 6-4 4-6 6-3 dopo due ore e 20 minuti di gioco per il classe 1996 romano, che adesso affronterà aidi finale venerdì Lorenzoin untutto italiano per un posto in semifinale. Non un bell’inizio di, un po’ di errori di misura mentreper tre servizi di fila tiene la battuta a quindici. Nel quarto game, peraltro, subito due palle break da annullare per l’azzurro, che sbaglia in modo gratuito e concede due opportunità sul ...