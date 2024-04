Atp Estoril 2024 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 4 aprile con Musetti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di. Giornata molto intensa sulla terra rossa portoghese, dove andranno in scena gli otto match validi per il secondo turno. Debuttano le prime due teste di serie, Ruud e Hurkacz, ma soprattutto Lorenzo, unico azzurro al via che se la vedrà contro il beniamino di casa Borges. Di seguito ilcompleto. ESTADIO MILLENNIUM Ore 13:00 – (Q) Choinski vs (2) Hurkacz a seguire – Borges vs (3)Non prima delle 18:00 – (1) Ruud vs Coria o van de Zandschulp a seguire – Fucsovics vs (7) Monfils COURT CASCAIS Ore 12:30 – (LL) Gasquet vs Thiem a seguire – (5) Fils vs Garin Non prima delle ...