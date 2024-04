ATP Estoril 2024 | Monfils e Fils avanti nel giorno dell’addio di Joao Sousa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Si va a completare una giornata molto ricca all’ATP 250 dell’, in Portogallo. L’organizzazione ha deciso di evitare l’inizio dei secondi turni, data la pioggia di ieri, preferendo così chiudere i primi e solo domani far debuttare i big (tra cui Lorenzo Musetti, atteso contro l’idolo di casa Nuno Borges). Giornata molto sentimentale, per certa misura, dato che il pubblico portoghese ha dovuto salutare, fino ad oggi il miglior giocatore che il Paese sia mai riuscito a produrre. Una cerimonia dopo la sconfitta contro il francese Arthurlo ha congedato dal tennis: un giusto tributo per il trentacinquenne di Guimaraes. Per il transalpino, invece, sfida al cileno Cristian Garin, vittorioso sull’austriaco Jurij Rodionov. Sempre nella parte bassa, ci sarà un particolare derby spagnolo tra Pedro Llamas ...