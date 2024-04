Atp di Marrakech | Sonego conquista i quarti di finale | ora Berrettini o Munar

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 aprile 2024 – Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo Atp di Marrakech. L'azzurro, testa di serie numero 4, negli ottavi di finale supera l'indiano Sumit Nagal per 1-6, 6-3, 6-4 in 2h20?. Musetti aspetta il vincente della sfida tra Matteo Arnaldi e lo spagnolo Jaume Munar. (Fonte Adnkronos) Foto Adelchi Fioriti-internazionali BNL d'Italia.com comeback complete! The Italian defeats Nagal 1-6 6-3 6-4 ???#GrandPrixHassanII pic.twitter.com/pPBleePiVI — Tennis TV (@TennisTV) April 3, 2024