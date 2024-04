Atletica Libertas | quante belle speranze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) A poco più di un mese dall’inizio dalle prime gare outdoor, è tempo di bilanci per laForlì sulla stagione invernale. È una raggiante Judit Varga, ex atleta – già in gara ai Giochi olimpici di Atene nel 2004 – e oggi responsabile del settore fondo e mezzofondo alla, a raccontare quanto accaduto. Il più giovane è Patrick Donati, figlio d’arte proprio di Judit Varga e Alberto Donati: ha affrontato la nuova categoria Ragazzi, e ha vinto il titolo provinciale nella campestre, piazzandosi poi terzo ai Regionali nei 1.500 metri e nei 1.000 indoor, chiudendo la stagione con un promettente 3’06’’75 nei 1.000 metri. Tra gli Allievi, ottimi piazzamenti per i mezzofondisti Riccardo Castiglioni e Gabriele Perugini, alla prima esperienza tra gli Under 18. Castiglioni si è piazzato 8° ai Regionali di cross nei 5 ...