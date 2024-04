Atletica leggera Il presidente Stefano Giardi ospitato a Weihai in Cina

Tutto pronto per una nuova avventura in azzurro . Carlotta Fedriga , l’atleta dell’Edera Atletica di Forlì allenata da Giuliana Spada, è infatti impegnata nei prossimi giorni a Roma agli ordini del ... (sport.quotidiano)

In vista dei Campionati italiani Assoluti di Atletica leggera di fine giugno, sono in pieno svolgimento al Montagna i Lavori di adeguamento dell’impianto. Ruspe al lavoro ai bordi della pista a ... (lanazione)

Atletica Estense, lo Spring Campus per entrare nel vivo - l’Hotel Mauritius da sempre base ideale per l’attenzione ad ogni esigenza dei quaranta partecipanti ed un impianto di Atletica leggera attrezzato e funzionante con la serenità di poter contare sul ...ilrestodelcarlino

Chi era Federico Garulli, morto a 21 anni nell’incidente in auto: amava tennis, Atletica e sci - Il ragazzo li praticava anche insieme ai genitori. Era al secondo anno di Scienze motorie. L’Anffas vicino alla madre Katiuscia ...ilrestodelcarlino

Atletica: Roma 2024, parte contest 'Your Sport For Life' per scuole e societa' - Incoraggiare i bambini a praticare l'attivita' sportiva, stimolare il loro interesse verso i temi del benessere e coinvolgerli in uno degli eventi ...sportmediaset.mediaset