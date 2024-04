Atletica Franchini vince a Senigallia | ma è festa per centinaia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il tradizionale trofeo podistico ha visto circa 350 partenti alla competitiva di 10 chilometri, più tanti altri nelle gare di contorno, 3 Aprile 2024 – È stata come sempre una grandenel giorno di Pasquetta la quarantatreesima edizione del «Trofeo Città di», ormai un appuntamento fisso da mezzo secolo per tanti podisti di ogni età provenienti dalle Marche e non solo. Come sempre il luogo di partenza e di arrivo è stato lo stadio didelle Saline, al cui interno si sono disputate le gare dei 200, 400 e 800 metri per i più giovani, poi è stata la volta del momento clou, le tre prove con partenza e arrivo sempre allo stadio ma con percorso lungo le vie della città passando anche davanti alla Rotonda. Tre prove: una passeggiata ludico motoria, una corsa non competitiva e poi l’evento più ...