Atletica Estense | lo Spring Campus per entrare nel vivo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un percorso formativo, agonistico e socializzante iniziato nel 2012 interrotto solamente nel biennio concomitante con la tragica pandemia, è lodi; pianificato nel periodo delle vacanze pasquali quando l’attività indoor è ormai archiviata ed all’orizzonte si intravede la lunga stagione su pista. Riccione e, un binomio perfetto dalla prima edizione, con la spiaggia romagnola ancora libera dalle strutture balneari per poter condurre allenamenti muscolari e giochi di gruppo, l’Hotel Mauritius da sempre base ideale per l’attenzione ad ogni esigenza dei quaranta partecipanti ed un impianto dileggera attrezzato e funzionante con la serenità di poter contare sul servizio di pronto intervento medico durante gli allenamenti. ...

Football Americano. Coach Degli Esposti e quattro Aquile in azzurro. Le convocazioni della selezione under 19 - Weekend di preparazione per la nazionale italiana under 19, con giocatori e allenatori delle Aquile impegnati a Cadimare. Focus sull'amichevole contro una selezione statunitense e sulla definizione de ...msn