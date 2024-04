Atletica | Antonella Palmisano a Podebrady | debutto nella 20 km di marcia | tappa verso i Mondiali a squadre

(Di mercoledì 3 aprile 2024)prenderà parte alla 20 km di. La Campionessa Olimpica della 20 km di, nonché bronzo iridato a Budapest, sarà una delle grandi protagonisteClassica per eccellenza del tacco e punta internazionale. La fuoriclasse pugliese, che si è lasciata alle spalle l’influenza che ha limitato la sua preparazione nell’ultima settimana, si cimenterà sul circuito di un chilometro attorno al parco Lazensky, dove ha vinto nel 2017 e nel 2021. La portacolori delle Fiamme Gialle incrocerà la peruviana Kimberly Garcia (Campionessa del Mondo nel 2022), l’ecuadoriana Glenda Moreion (sesta a Budapest), la messicana Alegna Gonzalez (quinta ai Giochi) e la polacca Eugene Katarzyna Zdzieblo. Si tratta della terza uscita stagionale per l’azzurra, seconda ...

