Athos Pastechi | L’omaggio a Puccini organizzato a Bruxelles è uno sgarbo politico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Si auto definisce un "torredellago dipendente", per questo non sentendo mai nominare la frazione – di cui è stato anche presidente di circoscrizione – nelle interviste realizzate in occasione dela Giacomo, andato in scena nell’ambasciata italiana aè andato su tutte le furie. "Si è parlato di Lucca, dove il Maestro è nato. E – dice – nemmeno un accenno alla terra in cui ha scelto di vivere, e dove ha composto i suoi capolavori. E per di più all’evento non era presente nemmeno il sindaco di Viareggio. Un belloper la città e le sue istituzioni"., cosa intende per? "A, la città dove si è spentocent’anni fa esatti, è stato ...