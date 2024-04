Atalanta | missione finale di Coppa Italia | a Firenze il primo round per mettere la testa avanti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 aprile 2024). Una rivalità che si infiamma per la doppia sfida che vale un posto indie anche nella prossima Superna. Questa sera (mercoledì 3 aprile ore 21) l’è di scena sul campo della Fiorentina per giocarsi la semid’andata, poi tra tre settimane il rematch a campi invertiti. 180 minuti dal significato non banale, perché per entrambe le squadre il trofeo nazionale diventa l’occasione per aggiungere un pezzo in bacheca. “Di trofei ne abbiamo conquistati tanti coi nostri traguardi” ha ammesso Gasperini alla vigilia, “questo è senza dubbio il più avvicinabile per l’”. E forse anche per la Fiorentina, l’anno scorso finalista in Conference League e quest’anno ancora in corsa per cercare ...