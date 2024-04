Atalanta-Fiorentina in tv | data | orario | canale e diretta streaming ritorno semifinale Coppa Italia 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per ildelle semifinali di. Dopo la sconfitta nel big match di San Siro contro il Milan, la squadra di Walter Mazzarri prova a concentrarsi sulla sfida casalinga contro i rossoblù, consapevole che tra pochi giorni ci sarà l’ottavo di finale di Champions contro il Barcellona. I partenopei devono ancora fare a meno di Victor Osimhen. La sfida è in programma mercoledì 24 aprile alle 21:00.sulle reti Mediaset e insu Mediaset Infinity. SportFace.