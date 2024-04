Atalanta | dubbio Lookman-Miranchuk per la semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Nell’, impegnata stasera a Firenze alle 21 nella partita di andata delladi, c’è un solodi formazione, per il ruolo di seconda punta, tra Ademolae Aleksey. Gasperini stasera al Franchi dovrebbe confermare Gianluca Scamacca titolare per la quinta volta consecutiva, da centravanti, mentre per affiancarlo sembra favorito l’anglo nigeriano, che ha parzialmente riposato sabato a Napoli, entrando dopo 60 minuti. Peraltroin campionato a Firenze a settembre ha segnato ma rete del provvisorio 2-2 nel match poi vinto 3-2 dallaperò a Napoli ha fatto la differenza con un gol e un assist: in ogni caso si prospetta una staffetta tra i due. Per ...

