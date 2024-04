Atalanta | con la Fiorentina Gasperini è squalificato | in panchina tocca al “talismano” Gritti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Perè “un amico”. Per tutti i tifosi atalantini è “”, perché, semplicemente, porta bene. Anche quando c’è lui la squadra ottiene risultati e non delude le aspettative. Come d’altronde succede ordinariamente con Gian Pieroin. Quando però il mister non c’è, è il suo fedele assistente Tullioa prendere in mano la situazione. E raramente l’allenatore in seconda dell’delude le aspettative. Anzi. Per la doppia sfida di Coppa Italia contro la, il 65enne che segue Gasp da ormai un paio di decenni dovrà farsi carico delle responsabilità a bordocampo, mentre il mister dovrà scontare le due giornate di squalifica che gli sono state imposte in seguito al rosso nel quarto di finale contro il Milan, seguito dalla ...