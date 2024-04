Astro nascente italiano dell’ippica Cherchi muore in Australia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Mondo dell'ippica in lutto per la morte del fantino sardo Stefano. Sassarese, originario di Mores, 23 anni

Stefano Cerchi, il fantino di Mores morto a 23 anni in Australia - Considerato un autentico talento, Stefano Cherchi si era trasferito a Newmarket, in Inghilterra, quando aveva appena 16 anni. Cresciuto sotto l'egida dell'allenatore di purosangue Marco Botti, ...tg24.sky