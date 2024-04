‘Aste Ok’ | chiesti 2 secoli di carcere per 19 imputati

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuasi duedisono statidal Pm della Dda di Napoli, Henry John Woodcock, nella requisitoria al processo “Aste Ok” in corso davanti ai giudici del tribunale di Avellino per i 19accusati, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, turbativa degli incanti ed estorsione. Le pene più severe sono state richieste per i presunti capi e affiliati del Nuovo clan Partenio che, insieme a Livia Forte, per anni hanno monopolizzato e dettato legge nel settore delle aste di abitazioni e capannoni industriali messi all’incanto dalla sezione fallimentare del tribunale irpino. Le condanne più severe sono state chieste proprio per Livia Forte, soprannominata Lady Aste (24 anni di reclusione) e per Armando Pompeo Aprile (25 anni) considerato un esponente di primo piano del ...

Aste Ok, Woodcock: il patto con Forte e Aprile, un nuovo ramo d’azienda del clan - "La capacità di intimidazione, assoggettamento, prevaricazione, la strumentalizzazione del dolore e della disperazione ...irpinianews

