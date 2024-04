Assessorato regionale Agriumbria | vetrina dell’attrattiva rurale

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L’all’agricoltura e l’Autorità di gestione dello sviluppopresentano la Casa dello sviluppoad, dal 5 al 7 aprile all’Umbriafiere di Bastia Umbra(stand 54, padiglione 7): presenterà il Complemento di sviluppoper l’Umbria 2023-2027, le opportunità offerte con un focus sull’attrattività dei territori rurali. "Ancora una volta – spiega l’assessore all’agricoltura Roberto Morroni (in foto)–, questa manifestazione rappresenterà per l’Umbria l’occasione di mettere in scena il comparto agricolo, agroalimentare e zootecnico, di cui la nostra regione è espressione di qualità. Un appuntamento per valorizzare produzioni di eccellenza nel contesto di tradizioni secolari, con spirito di innovazione e attenzione costante alla sostenibilità ...

"Giusto avere il rimborso se non vengono rispettati i tempi delle prestazioni sanitarie" - "Se non vengono rispettati i tempi per una prestazione sanitaria, è giusto che il cittadino sia libero di trovare una soluzione alternativa e ottenga il relativo rimborso", questa una recente ...udinetoday

15 aprile - Giornata Nazionale del made in Italy - Programma - 03/04/2024 - Il prossimo 15 aprile si celebrerà, per la prima volta, la Giornata del Made in Italy. Sono previsti 300 eventi che si svolgeranno dal 5 al 25 aprile sia in Italia che all'estero.regione.campania

Ospedale Erzelli, la polemica: "Pubblico o privato La Regione non prende posizione" - Selena Candia, consigliera regionale della Lista Sansa, ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta come procederà per realizzare l'ospedale agli Erzelli, per il quale l'assessore ...genovatoday