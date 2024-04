“Assente al matrimonio dell’anno” Naufraga in partenza per l’Isola dei Famosi 2024 | ma con dispiacere

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dopo il Grande Fratello Vip di qualche anno fa (era l’edizione numero 5),dei: Matilde Brandi è già pronta per mettersi di nuovo in gioco in un reality. La showgirl e ballerina è amatissima dal pubblico televisivo che ora non vede l’ora di ritrovarla in Honduras. Manca poco alla prima puntata, lunedì 8 aprile Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese si collegherà direttamente con i naufraghi e l’inviata di quest’anno, Elenoire Casalegno. Insieme a Matilde Brandi anche Aras Senol, Joe Bastianich, Edoardo Franco e Valentina Vezzali. E ancora, a partire per l’Honduras anche Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Samuel Peron, Marina Suma, Luce Caponegro (Selen), Maitè Yanes, Greta Zuccarello e Francesca Bergesio. Non è da escludere che qualcuno si aggiunga ‘in corsa’ come già capitato ma ...