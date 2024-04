Assegno di Inclusione (ADI) : ecco il calendario dei pagamenti marzo-luglio 2024 . Dal 27 febbraio, l’INPS ha disposto il pagamento della mensilità di febbraio 2024 per tutti i nuclei familiari ... (gazzettadelsud)

Restyling in centro. Teatro e Inclusione. Così lo storico oratorio tornerà allo splendore - Il tutto in ottica di aggregazione, partecipazione e Inclusione sociale. Un gioiello ... simbolo dell’evoluzione storica e culturale della comunità, è stata assegnata in passato allo storico parroco ...ilrestodelcarlino

Jasmine Trinca, assegnato all'attrice romana il "Womenlands Rendez-vous 2024" - all’Inclusione e al futuro delle nuove generazioni e promossi per mettere in luce le eccellenze femminili italiane e internazionali nella società contemporanea. Il premio a Jasmine Trinca arriva dopo ...romatoday

Pagamenti Inps aprile 2024 – Le date di ADI, SFL, Pensioni, Assegno Unico Figli, Carta Acquisti e NASPI - Ecco il calendario dei principali pagamenti Inps in arrivo ad aprile: Assegno di Inclusione, Pensioni, Assegno unico, Naspi e Carta Acquisti.lavoroediritti